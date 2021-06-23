مصر تستعد لإطلاق أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية أن مصر بلادها تواصل تجهيز مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

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واستعرضت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء إعداد مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا"، بمدينة 6 أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مزودة بخطوط إنتاج جديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت 17 مليون دولار تقريبا، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.

وأكدت أن مصر بذلك ستصبح في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، باعتراف منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية.

المصدر: الوطن