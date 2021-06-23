السعودية: يمكن لمن عمره 50 عاما وأكثر وأتم 42 يوما من الحصول على الجرعة الأولى أن يأخذ جرعة ثانية

قالت وزارة الصحة السعودية يوم الأربعاء، إنه يمكن لمن عمره 50 عاما وأكثر وأتم 42 يوما من الحصول على الجرعة الأولى أن يأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

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وأعلنت الصحة تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة 16.8% مليون جرعة تم تقديمها في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة.

وعلى إثر ذلك، أعلنت الصحة انطلاق برنامج اعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا حيث سيبدأ البرنامج بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، وذلك اعتبارا من يوم الخميس مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

وأكدت الصحة أن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الأخرى وفقا للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات.

وتسعى الصحة لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة القادمة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية