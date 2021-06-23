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السفارة الأمريكية: بلينكن سيؤكد في "برلين 2" أهمية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

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السفارة الأمريكية: بلينكن سيؤكد في
Reuters
أنتوني بلينكن
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قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيؤكد خلال مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا، أهمية إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر.

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وشاركت السفارة عبر حسابها على "تويتر" تغريدة لبلينكن قال فيها إنه سيزور ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وأضاف بلينكن أنه خلال وجوده في المحطة الأولى لجولته، برلين، سيعمل مع شركاء الولايات المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار من خلال حوار "برلين 2" معقبا: "نتطلع إلى رحلة مثمرة".

المصدر: بوابة الوسط+تويتر

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