السفارة الأمريكية: بلينكن سيؤكد في "برلين 2" أهمية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيؤكد خلال مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا، أهمية إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر.

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وشاركت السفارة عبر حسابها على "تويتر" تغريدة لبلينكن قال فيها إنه سيزور ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وأضاف بلينكن أنه خلال وجوده في المحطة الأولى لجولته، برلين، سيعمل مع شركاء الولايات المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار من خلال حوار "برلين 2" معقبا: "نتطلع إلى رحلة مثمرة".

خلال مؤتمر برلين الثاني حول #ليبيا اليوم، سيشدد الوزير بلينكين على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر وفقًا لخارطة الطريق التي وضعت من طرف منتدى الحوار السياسي الليبي. https://t.co/buoEegjRNE — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) June 23, 2021

المصدر: بوابة الوسط+تويتر