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تدشين "ميدان الصحافة" أمام برج الجوهرة في غزة

أخبار العالم العربي

تدشين
RT
الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر برج الجوهرة في غزة بشكل كامل في 11 مايو
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شهد قطاع غزة اليوم الأربعاء، تدشين "ميدان الصحافة" أمام برج الجوهرة، الذي دمره القصف الإسرائيلي في مايو الماضي، في لفتة تكريمية لصحفيي الكلمة والصورة.

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الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر برج الجوهرة في غزة بشكل كامل (فيديو)
الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر برج الجوهرة في غزة بشكل كامل (فيديو)

 وشارك عدد من الصحفيين الفلسطينيين في تدشين الميدان، الذين أكدوا أن المعركة الإعلامية لم تكن أقل ضراوة من المعركة العسكرية إبان التصعيد الأخير. 

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قصف فجر 11 مايو الماضي، في إطار التصعيد الأخير الذي اندلع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل واستمر 11 يوما، برج الجوهرة المشغول في معظمه من مؤسسات إعلامية، في مدينة غزة ودمره بشكل كامل.

المصدر: وكالة أنباء شهاب

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