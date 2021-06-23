تدشين "ميدان الصحافة" أمام برج الجوهرة في غزة

شهد قطاع غزة اليوم الأربعاء، تدشين "ميدان الصحافة" أمام برج الجوهرة، الذي دمره القصف الإسرائيلي في مايو الماضي، في لفتة تكريمية لصحفيي الكلمة والصورة.

إقرأ المزيد

وشارك عدد من الصحفيين الفلسطينيين في تدشين الميدان، الذين أكدوا أن المعركة الإعلامية لم تكن أقل ضراوة من المعركة العسكرية إبان التصعيد الأخير.

#شاهد| تدشين "ميدان الصحافة" أمام برج الجوهرة بمدينة غزة تقديرًا لفرسان الكلمة والصورة pic.twitter.com/dkqXP19IVs — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 23, 2021

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قصف فجر 11 مايو الماضي، في إطار التصعيد الأخير الذي اندلع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل واستمر 11 يوما، برج الجوهرة المشغول في معظمه من مؤسسات إعلامية، في مدينة غزة ودمره بشكل كامل.

المصدر: وكالة أنباء شهاب