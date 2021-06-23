مصر.. تراجع إصابات كورونا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 6 أشهر

واصلت حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في مصر تراجعها، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أكثر من 6 أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الثلاثاء ليلة الأربعاء عن تسجيل 498 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية و37 وفاة.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة يرتفع بذلك إلى 278295، بينها 15935 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 799 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206852.

المصدر: وكالات