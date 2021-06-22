العراق.. المحتجون يهددون بالتصعيد ضد الحكومة المحلية في ذي قار

أفاد مراسلنا في العراق بأن المحتجين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، هددوا بالتصعيد ضد الحكومة المحلية ما لم تنفذ مطالبهم.

وذكر مراسل RT، أن المحتجين أحرقوا مساء الثلاثاء الإطارات أمام مبنى المحافظة، وقطعوا جسر النصر وسط المحافظة.

وأضاف أن المحتجين هددوا بالتصعيد أكثر ما لم تنفذ الحكومة المحلية مطالبهم الخاصة بإطلاق استمارة التعيين في وزارة النفط.

يذكر أن الاحتجاجات في محافظة ذي قار ما زالت مستمرة رغم توقفها في محافظات أخرى منذ أشهر.

المصدر: RT