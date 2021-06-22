مصر.. توقيف السائقين المتهمين بالتسبب بحادث قطار حلوان

أوقفت أجهزة الأمن بالقاهرة سائقي السيارتين المتسببين بحادث قطار حلوان الذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين.

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وقال وزير النقل كامل الوزير إن حادث قطار بضائع حلوان أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 6 آخرين، لافتا إلى أن خط القطار مفرد وهو مختص لنقل البضائع من التبين إلى كافة شبكة السكك الحديدية.

وصرح مصدر مسؤول بالهيئة القومية للسكك الحديدية بأن التقرير الفني الخاص بحادث قطار حلوان أثبت أن السائق كان ملتزما بتعليمات التشغيل من حيث سرعة القطار ومن حيث استخدام آلات التنبيه أثناء دخول الأماكن المزدحمة بالإضافة إلى تشغيل وسائل الأمان.

وجاء بالتقرير أنه أثناء دخول القطار منطقة الحادث تصادف وجود سيارتين بالقرب من شريط السكك الحديد، الأمر الذي أدى لاصطدام القطار بالعربات بالرغم من سرعة القطار المنخفضة كما أعلنت السكك الحديد.

وأفاد المصدر بأن قائد القطار قام بتسليم نفسه للشرطة فور الحادث لتتولى الشرطة التحقيق مع السائق في كافة ملابسات الحادث.

الحماية المدنية تواصل رفع حطام حادث #قطار_حلوانpic.twitter.com/t0oPVRLhQ9 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 21, 2021

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT