مسؤول مصري يوضح حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا

قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للصحة إنه حتى هذه اللحظة لم تظهر متحورات جديدة لكورونا في مصر، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات خاصة تطال القادمين من الخارج.

وأضاف تاج الدين أن القول إن مصر دخلت الموجة الرابعة من فيروس كورونا يعتبر "استباقا للأحداث"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن نستبق الأحداث حول الموجة الرابعة ونستطيع تحديد ما إذا كان هناك موجة رابعة من كورونا أم لا".

وأكد أن السلطات الصحية "تتابع يوميا مستوى العالم مع الإجراءات التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة من ظهور سلالات جديدة"، مبينا أن "السلالات المتحورة جعلت الدولة المصرية تطبق وتهتم بالإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة خاصة في الموانئ المصرية سواء البحرية أو الجوية للحد من وصول أي أنواع أخرى من الفيروسات لمصر".

وقال تاج الدين إن "الإجراءات الاحترازية وحملة التطعيمات كان لهما آثار إيجابية في المساهمة للحد من انتشار الفيروس.. مازلنا في حاجة لاتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد للحد من انتشار الفيروس بشكل عام".

المصدر: "صدى البلد"