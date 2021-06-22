صحيفة: اتصالات تجريها أنقرة مع السلطة الليبية لتمرير ورقة تركيا في مؤتمر "برلين 2"

أفادت صحيفة "المرصد" الليبية بأن هناك اتصالات تجريها القيادة التركية بالسلطة في طرابلس، لتمرير ورقة تركية في مؤتمر "برلين 2" باسم الحكومة الليبية.

وأكدت مصادر الصحيفة أن "الورقة المقدمة من الأتراك تنص على أن تطلب الحكومة الليبية من المجتمع الدولي في برلين استثناء القوات التركية والقوة الصديقة لها من مطلب الانسحاب وهو ذاته ما طلبه وفد خلوصي أكار /وزير الدفاع التركي/ يوم اقتحام معيتيقة".

وأشارت إلى أن "الورقة تنص على بقاء القوات التركية إلى ما بعد الإنتخابات القادمة بدعوى حاجة ليبيا لتركيا خلال العملية الإنتخابية".

وأضافت أن "الورقة تتحدث عن ضغوط دولية على تركيا لسحب مرتزقتها وقواتها، والجانب التركي يرى أن لا سبيل للبقاء إلا إذا طالبت حكومة ليبيا بذلك، ولا يمانع في بقاء بقية القوى الأجنبية والمرتزقة الآخرين مقابل استمرار وجوده".

ولفتت إلى أن "هناك انقساما بين أطراف في الحكومة والرئاسي حول هذه الورقة كونها ستؤجج الصراع ولا تلبي رغبة الليبيين في خروج كل الأجانب دون استثناء".

المصدر: "المرصد"