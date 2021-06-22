مصر.. القبض على مريض نفسي بتهمة قتل 3 من أفراد عائلته بالساطور وإصابة والدته

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إلقاء القبض على متهم بقتل 3 من أفراد عائلته بإحدى قرى أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية إخطارا يفيد بقيام شاب بالتعدي على أسرته باستخدام ساطور ومقتل 3 أشخاص وإصابة والدته بإصابات متفرقة بالجسم وحالتها العامة سيئة

وتبين من خلال التحريات قيام شاب (35 عاما) بالدخول للمنزل بقرية بمركز أبوقرقاص وبحوزته "سلاح أبيض" عبارة عن ساطور وتعدى على والدته، مما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة الخطورة بمختلف أنحاء الجسم، وقتل ابنة عمه وشقيقها وابنته.

وتم التحفظ على المتوفين الثلاثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة العامة لحين المعاينة تمهيدا لنقلهم لمشرحة مستشفى أبوقرقاص العام، وتم تحويل المصابة إلى مستشفى المنيا الجامعي وهي في حالة خطرة حيث تتلقى العلاج.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأفادت التحريات الأولية بأن المتهم يعاني من اضرابات نفسية، وتحرر محضرا بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT