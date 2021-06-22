مطالبين بجثمان مي عفانة.. مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس (فيديو)

اندلعت مساء يوم الثلاثاء مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر من القوات الإسرائيلية في بلدة أبو ديس بالقدس.

وأفادت مصادر محلية بأن "مواجهات اندلعت عقب قمع القوات مسيرة مطالبة بجثمان الشهيدة مي عفانة والشهداء المحتجزين في المقابر الإسرائيلية".

وأشارت المصادر إلى أن "العشرات أصيبوا بالاختناق جراء قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة المطالبة بالافراج عن جثمان الشابة مي عفانة التي قتلت برصاص الجيش قرب بلدة حزما قبل أيام".

وقتلت القوات الإسرائيلية الشابة مي عفانة على حاجز حزما العسكري بدعوى محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

🔰 مسيرة المطالبة بجثمان الشهـيدة #مي_عفانة وجثامين الشهـداء المحتجزة لدى الاحتلال والتي انطلقت من بلدة #أبو_ديسpic.twitter.com/89CnJX2Cqv — الشباب المقدسي ⁦⁩🇵🇸⁦✌️⁩ (@Quds_Youths) June 22, 2021

انطلاق مسيرة احتجاجية من خيمة الاعتصام في بلدة أبو ديس بالقدس باتجاه حاجز الزيتونة، للمطالبة بجثمان الشهـ.ـيدة مي عفانة وجثامين الشهـ.ـداء المحتجزة لدى الاحتــلال pic.twitter.com/cO5f2YKP6l — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 22, 2021

المصدر: وكالات