 
مباشر

مطالبين بجثمان مي عفانة.. مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس (فيديو)

أخبار العالم العربي

مطالبين بجثمان مي عفانة.. مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس (فيديو)
/ Twitter
مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في بلدة أبو ديس بالقدس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qoda

اندلعت مساء يوم الثلاثاء مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر من القوات الإسرائيلية في بلدة أبو ديس بالقدس.

وأفادت مصادر محلية بأن "مواجهات اندلعت عقب قمع القوات مسيرة مطالبة بجثمان الشهيدة مي عفانة والشهداء المحتجزين في المقابر الإسرائيلية".

وأشارت المصادر إلى أن "العشرات أصيبوا بالاختناق جراء قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة المطالبة بالافراج عن جثمان الشابة مي عفانة التي قتلت برصاص الجيش قرب بلدة حزما قبل أيام".

وقتلت القوات الإسرائيلية الشابة مي عفانة على حاجز حزما العسكري بدعوى محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا