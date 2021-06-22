 
مباشر

"قسد" تعلن اعتقال 17 من عناصر "داعش" ومتعاونين معه

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qod0

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" أنها اعتقلت 17 من مسلحي تنظيم "داعش" والمتعاملين معه في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا.

إقرأ المزيد
"قسد" تطلق عملية "أمنية وعسكرية واسعة" شرقي سوريا

وأوضحت "قسد" أن وحدات مكافحة الإرهاب فيها نفذت فجر اليوم الثلاثاء عملية تمشيط استهدفت خلايا "داعش" داخل مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وأشارت إلى أن العملية كانت "بدعم عبر المراقبة الجوية من قبل التحالف الدولي، حيث تمت مصادرة أسلحة ومعدات ومستندات كانت بحوزة أعضاء الخلايا".

وكانت "قسد" أعلنت أمس اعتقال 4 من أفراد "داعش" في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة، قالت إنهم "خططوا ونفذوا جريمة اغتيال ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، في المخيم بتوجيه من الخارج".

 

المصدر: وكالة "هاوار"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا