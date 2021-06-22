الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت اليوم الثلاثاء طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب المملكة.

وقال التحالف في بيان عنه إن "المليشيا الحوثية تحاول باسمارا وتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا "أننا نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

#عاجل#التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) June 22, 2021

المصدر: "واس"