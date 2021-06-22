وزير الخارجية السعودي يتطلع إلى "السلام والايجابية" من الحكومة الإسرائيلية الجديدة (فيديو)

أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يؤدي تغيير الحكومة في إسرائيل إلى موقف أكثر إيجابية تجاه عملية السلام مع الفلسطينيين.

وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي في فيينا مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ، ردا على سؤال حول موقف المملكة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت: "لا تربطنا علاقات مع إسرائيل، لذلك تغيير الحكومة هناك لا ينعكس علينا، لكن نتمنى أن يكون هناك موقف أكثر إيجابية من عملية السلام".

واعتبر أن "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تسبب في عدم الاستقرار في المنطقة".

'We don’t have a relationship with the State of #Israel...we hope the new government will take a more positive approach to the peace process,' Saudi Arabia Foreign Minister @FaisalbinFarhan said in presser with Austria counterpart pic.twitter.com/hbWScdohlH — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 22, 2021

يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام، العام الماضي، مع الإمارات والسودان والبحرين برعاية الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، فيما افتتحت مكتب تمثيل لدى المملكة المغربية، في العاشر من يناير الماضي.

المصدر: "i24news"