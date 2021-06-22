السلطات العراقية تضبط موظفا "اختلس" 424 حقنة لعلاج كورونا

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت "معاون صيدلي" بعد "اختلاسه" حقنا خاصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت في بيان صحفي، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة ضبطت أحد العاملين في مستشفى الشفاء الخاص بمعالجة مرضى كورونا في المحافظة، لاختلاسه حقنا خاصة بمعالجة المصابين بهذا المرضى سعر الواحدة يبلغ (300) دولار أمريكي، وقيمتها الإجمالية (178,080,000) مليون دينار (127 ألف دولار أمريكي تقريبا)".

وأضافت، أنها "ضبطت 424 حقنة في دار المتهم ومواد طبية أخرى".

وأشارت هيئة النزاهة إلى أن "الإفادة الأولية مع المتهم وتدوين أقواله كشفت أن الحقن المضبوطة في منزل المتهم ليست الحقن الأصلية المختلسة من قبله، وإنما هي حقن غير أصلية المنشأ وغير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وسعرها في الأسواق المحلية يبلغ (50) دولارا أمريكيا، كان ينوي المتهم إعادتها إلى المستشفى بغية سد النقص الحاصل بذمته جراء اختلاسه للحقن الأصلية كونه قد تصرف بها في الأسواق".

وتابعت، أن "الحقن الأصلية مخصصة لوزارة الصحة العراقية ويمنع تداولها بالصيدليات المحلية".

المصدر: RT