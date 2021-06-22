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السلطات المغربية تفكك "خلية داعشية" تنشط في مراكش

أخبار العالم العربي

السلطات المغربية تفكك
Reuters
الشرطة المغربية، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أعلنت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت 4 أشخاص لهم صلة بتنظيم "داعش"، كانوا ينشطون في منطقة سيدي الزوين القروية بضواحي مراكش وسط البلاد.

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وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تمكن من تفكيك هذه الخلية "الموالية لتنظيم داعش، تتكون من أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما"، فيما يقول المغرب إنه ينتهج سياسة استبقاية في محاربة الإرهاب.

وفككت المملكة عشرات "الخلايا الإرهابية" خاصة بعد التفجيرات الانتحارية التي استهدفت الدار البيضاء في مايو من العام 2003، وبعد ظهور تنظيم "داعش".

المصدر: رويترز 

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