للمرة الخامسة خلال عام واحد.. الحكومة اللبنانية ترفع سعر ربطة الخبز

أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع سعر الخبز المدعم من الحكومة، للمرة الخامسة خلال عام، وسط أكبر أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد.

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وأفادت وزارة الاقتصاد بأن سبب هذه الزيادة هو إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم السكر، ما يرفع تكلفة إنتاج الخبز.

وكان البنك الدولي قد أشار إلى أن الأزمة التي يعاني منها لبنان، من المرجح أن تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم في السنوات الـ150 الماضية، موضحا عبر تقرير صادر عنه هذا الشهر، أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان من المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.5% في عام 2021، وذلك بعد انكماشه بنسبة 20.3% في 2020، و6.7 بالمائة في العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن العملة اللبنانية فقدت 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

كما يذكر أن لبنان يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد.

المصدر: "أسوشيتد برس"