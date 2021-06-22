قائد "أفريكوم" يدعو إلى الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا

دعا قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفن تاونسند، إلى ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا.

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وأفادت السفارة الأمريكية في طرابلس بأن الجنرال تاونسند التقى اليوم الثلاثاء بممثلي حكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد". وأشارت السفارة أن تاونسند والحداد ناقشا خلال اجتماعهما "ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا على الفور"، إلى جانب مناقشة الجانبين "الجهود الجارية لتوحيد المؤسسات العسكرية الليبية".

وأوردت "أفريكوم" سابقا أن الجنرال تاونسند أكد، خلال لقاء أجراه أمس الاثنين مع زعماء أفارقة على هامش تدريبات "الأسد الإفريقي" في المغرب، تمسك الولايات المتحدة بالتركيز على "الحفاظ على علاقات قوية مع حلفائنا وشركائنا".

وأضاف قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا: "لقد عملنا بجد لجعل تدريب هذا العام حقيقة واقعة ولا شك أننا جميعا استفدنا منه بشكل كبير".

المصدر: RT