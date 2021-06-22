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محامي باسم عوض الله: اثنان من الشهود في قضية "الفتنة" من الجنسية السودانية

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محامي باسم عوض الله: اثنان من الشهود في قضية
Reuters MUHAMMAD HAMED
العلم الأردني
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أكد محمد العفيف، محامي رئيس الديوان الأردني الأسبق، باسم عوض الله، أن "اثنين من الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في أولى جلسات قضية "الفتنة"، أمس الاثنين، من الجنسية السودانية".

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وتعقد محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات قضية "الفتنة"، التي يحاكم فيها عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين، حيث انطلقت أولى جلسات محاكمة المتهمين، أمس الاثنين، في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة استند للمادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

المصدر: "عمون"

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