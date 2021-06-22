في أول رد فعل على تشكيل لجنة الإعمار.. مسؤول بغزة يعلن انسحابه منها

أعرب وكيل وزارة الأشغال العامة بغزة، ناجي سرحان، عن استغرابه من قرار مجلس الوزراء والذي شكل فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية دون الرجوع أو التنسيق مع الجهات المختصة في قطاع غزة.

واعتبر سرحان أن هذا الإعلان يدل على غياب مفهوم الشراكة التي تسعى غزة لتعزيزها في مختلف المجالات، مبديا دهشته من ورود اسمه في الفريق الفني بدون مشاورته أو علمه.

وأضاف: "أؤكد رفضي لهذا الأسلوب في التعامل مع قضية وطنية كبيرة مهمة وحيوية لأهلنا في قطاع غزة، وكنت أفضل أن يتشكل فريق وطني مهني صاحب اختصاص لإعادة الإعمار في قطاع غزة".

وأعلن أيضا انسحابه من الفريق الفني، مشددا على ضرورة تشكيل فريق وطني متفق عليه يضم كفاءات مهنية لتحمل مسؤوليته تجاه إعادة الإعمار في غزة.

وكانت مصر اقترحت على الفصائل تشكيل لجنة تضم وكلاء الأشغال في الضفة وغزة ضمن لجنة الإعمار.

المصدر: معا