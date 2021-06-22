قيس سعيد: ثبت أن دستور 2014 غير ملائم

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين، أنه "ثبت خلال السنوات الأخيرة، أن دستور البلاد في 2014 غير ملائم وغير مناسب".

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وخلال استقباله للمستشار السابق لـ"حركة النهضة"، لطفي زيتون، قال قيس سعيد: "أنا لا أريد العودة للنظام الرئاسي، واقترحت أن نقدم، خلال الحوار الوطني، تصورات جديدة للنظام السياسي لأن الدستور الحالي ثبت بالتجربة، أنه غير مناسب وغير ملائم".

واستقبل الرئيس التونسي أمس الاثنين لطفي زيتون بقصر قرطاج، حيث مثل هذا اللقاء فرصة لبحث الأوضاع العامة في البلاد، وإثارة بعض القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، وفق رئاسة الجمهورية.

المصدر: تلفزيون "نسمة"