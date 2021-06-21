المغرب يسجل 86 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 288 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 526737.

وسجل المغرب ست وفيات، ارتفاعا من وفاة واحدة يوم الأحد ليصل إجمالي الوفيات إلى 9244.

وحذر بيان من وزارة الصحة المغربية المواطنين "من التراخي الملحوظ الذي تم تسجيله في الأيام الاخيرة بخصوص التدابير الوقائية الخاصة بكوفيد-19".

وأضاف البيان أن التمادي من شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة وبائية خصوصا مع العطلة الصيفية واستئناف الرحلات الدولية من وإلى المغرب.

المصدر: وكالات