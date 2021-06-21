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مصر.. هروب سائق قطار حلوان والبحث عنه مستمر للتحقيق معه

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مصر.. هروب سائق قطار حلوان والبحث عنه مستمر للتحقيق معه
Reuters
مصر.. هروب سائق قطار حلوان والبحث عنه مستمر للتحقيق معه
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كثف الأمن المصري جهوده للقبض على سائق قطار حلوان الهارب بعد اصطدام القطار بحافلتي عمال تابعتين لأحد المصانع بمنطقة كفر العلو، مما أسفر عن مصرع 4 عاملات وإصابة 6 آخرين.

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وانتقلت 16 عربة إسعاف من هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث بعد تلقيها إشارة بوقوعه ونقلت المصابين وعددهم 6 إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي، وحلوان العام لتلقي العلاج.

وأوضحت التحريات أن القطار كان محملا بالرخام، وأنه فوجئ بالحافلتين تعترضان خط سيره، وتعبران شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور وليس به مزلقانات فاصطدم بهما، ما أدى لوفاة 4 عامات.

وأعلنت هيئة السكة الحديد في بيان أن القطار فوجئ بالحافلتين تعترضان طريقه أثناء عبور السكة الحديد من مكان لا يوجد به مزلقان وغير مخصص للعبور مما أدى لاحتكاكه بإحداهما فيما صدم الثانية، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية

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