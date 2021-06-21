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ميشال عون يهنئ إبراهيم رئيسي

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ميشال عون يهنئ إبراهيم رئيسي
Reuters DALATI NOHRA
الرئيس اللبناني ميشال عون
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أبرق الرئيس اللبناني، ميشال عون، برسالة تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، بانتخابه، متمنيا له "التوفيق في مسؤولياته الجديدة".

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وأكد ميشال عون في برقيته "علاقات الصداقة التي تجمع بين ​لبنان​ والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما هنأ ميشال عون الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​، بإعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة، مشددا على "تطوير العلاقات بين لبنان والمنظمة الدولية في المجالات كافة".

المصدر: "النشرة"

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