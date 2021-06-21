السنوار يعلن فشل اللقاء مع المبعوث الأممي

وصف قائد "حماس" في غزة، يحيى السنوار، نتائج لقائه بوفد من الأمم المتحدة بالسيئ، مضيفا أنه لم يكن إيجابيا باتجاه حل الأزمة في قطاع غزة.

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وقال السنوار في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من عمق الحوار إلا أنه لا يوجد أي بوادر تشير إلى حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأن إسرائيل تحاول أن تبتز الشعب الفلسطيني في موضوع التخفيف عن سكان القطاع.

وأكد السنوار إبلاغ ممثل الأمم المتحدة رسميا بأن "حماس" ستعقد اجتماعا مع الفصائل الفلسطينية خلال الساعات أو الأيام القريبة القادمة لبحث سبل الضغط على إسرائيل من خلال المقاومة الشعبية لإلزامها بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى استمرار ممارسات إسرائيل بغزة من خلال منع المنحة القطرية التي توفر سبل العيش لفقراء غزة، إضافة الى تضييق مساحة الصيد وإدخال الوقود لمحطة الكهرباء، مضيفا: "واضح جدا أن الاحتلال يحتاج إلى موقف ضغط بعد عدم فهمه لرسالة شعبنا خلال الأيام الأخيرة.

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