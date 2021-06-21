محام يكشف "مساحة الحرية" التي تملكها الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي

كشف دايفيد هاي، وهو محام من مجموعة نشطاء تدعو لرفع القيود المفروضة على الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن تزايد "مساحة حرية" الشيخة، وفق وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد

وأوضح المحامي دايفيد هاي، أحد مؤسسي حملة "أطلقوا سراح لطيفة": "يسعدنا أن نرى لطيفة تملك جواز سفر على ما يبدو، وتسافر وتتمتع بدرجة متزايدة من الحرية، هذه خطوات إيجابية جدا".

وأضاف: "كما بوسعي أن أؤكد أن لطيفة اتصلت مباشرة بعدد من أعضاء فريق الحملة".

وكانت ضجة أثيرت حول الشيخة لطيفة بدأت حين قيل إنها حاولت في عام 2018 الهرب من البلاد، إلا أن قوة خاصة أوقفتها على متن قارب قبالة سواحل الهند.

كما أظهرت مشاهد مصورة نشرتها شبكة "سي إن إن" في فبراير الماضي، الشيخة لطيفة وهي تقول إنها تعيش في "فيلا تحولت إلى سجن".

المصدر: "رويترز" +"أسوشيتد برس"