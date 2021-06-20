قناة "تيليغرام" محسوبة على الحرس الثوري تنشر تغريدة لنصر الله عن قآني ورئيسي

نشرت قناة محسوبة على الحرس الثوري الإيراني عبر تطبيق "تيليغرام" تغريدة لحساب غير رسمي للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله عبر موقع "تويتر".

وأشار حساب "سيد حسن نصر الله" في التغريدة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني، والرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.

وجاء في التغريدة: "وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي" (جزء من الآية 125 من سورة البقرة في القرآن الكريم).

وأرفق التغريدة بصورة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وإلى جانبه رئيسي وقاآني.

يذكر أن الحساب نشر تنويها أكد فيه أنه ليس حسابا رسميا، بل هو معني بنشر خطابات وصور لنصر الله.

المصدر: RT