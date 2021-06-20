وزارة الهجرة العراقية لـRT: سنصدر وثائق للأطفال العائدين من النزوح في سوريا

أعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية كريم النوري اليوم الأحد، أن الحكومة ستصدر وثائق للأطفال العراقيين العادئين من النزوح في سوريا.

وقال لـRT، إن "العشرات من الأطفال العراقيين ولدوا خلال فترة نزوح عوائلهم في سوريا عندما سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل في العاشر من يونيو 2014، وبقوا طيلة هذه الفترة من دون وثائق رسمية".

وأضاف النوري أن "الحكومة العراقية ستبدأ بإصدار الوثائق لهم من خلال مديرية الجنسية العامة التي أرسلت فرقا إلى المخيمات التي عادوا لها شمالي البلاد".

وأشار إلى أن "هذه الوثائق لا تشمل أطفال عوائل داعش، وإنما تشمل العراقيين العائدين فقط، ومن أبوين عراقيين، وأن يتمتع الأبوان بتدقيق أمني سليم".

المصدر: RT