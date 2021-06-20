الشيخة موزا: سنواصل نهجنا في ربط التعليم بسوق العمل من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع

شاركت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مؤسسة التعليم فوق الجميع في حفل افتراضي لتقديم 10 آلاف منحة دراسية للاجئين عبر برنامج الفاخورة التابع للتعليم فوق الجميع، ومنظمة سبارك الهولندية.

وشاركت الملكة ماكسيما ملكة هولندا، المستشار الخاص للأمين العام لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، في الحفل الافتراضي.

وألقت الشيخة موزا كلمة بهذه المناسبة هنأت فيها الحاصلين على المنح الدراسية قائلة: "أهنئكم لأنكم وفقتم في تحقيق أحلامكم بالرغم من قسوة الظروف والمصاعب التي كانت آثار الجائحة آخرها.. أحيي طموحكم الذي لا يهزم وقد بات مصدر إلهام لنا جميعا".

كما دعت الجامعات ومراكز التعلم إلى تقديم برامج مماثلة تضمن التعليم والتطوير المهني للخريجين للحصول على الأفضلية في سوق العمل التقليدي والإفتراضي لتمكينهم منم المساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم.

وأكد الشيخة موزا أن برنامج المنح الدراسية المبتكر ساهم في تزويد الخريجين بالتعليم والمهارات التشغيلية، متمنية من الجامعات الأخرى تقديم برامج مماثلة للحصول على أفضلية في سوق العمل.

فيديو | صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع:



ساهم برنامج المنح الدراسية المبتكر في تزويد الخريجين بالتعليم والمهارات التشغيلية ونتمنى من الجامعات الأخرى تقديم برامج مماثلة للحصول على أفضلية في سوق العمل. pic.twitter.com/nQzkYpt2Q8 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 20, 2021

واختتمت حديثها قائلة: "سنواصل نهجنا في ربط التعليم بسوق العمل من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك التي تعنى بالتمكين الاقتصادي.. لا أريد لهذا الحديث ختاما، بل هو بدء متجدد انطلق من عشرة آلاف منحة دراسية شكلت نموذجا يحتذى نواصل السير على نهجه، لنمنح أملا وفرصا وحياة جديدة لعشرات الآلاف من الشباب النازحين".

ويأتي هذا الاحتفال كثمرة تعاون مشترك بدأ عام 2016 بين برنامج "الفاخورة" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع ومنظمة "سبارك" الهولندية لتقديم أكثر من سبعة آلاف منحة دراسية للتعليم العالي والتمكين للشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية والشباب السوريين اللاجئين والنازحين داخليا في سوريا ولبنان والأردن والعراق وتركيا.

المصدر: وسائل إعلام قطرية