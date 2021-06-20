بالفيديو.. قافلة من الشاحنات التابعة للتحالف الدولي تصل مدينة القامشلي السورية

أفاد مراسلنا في سوريا بأن قافلة من الشاحنات التابعة للتحالف الدولي وصلت مدينة القامشلي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي بين سوريا والعراق.

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والقافلة المكونة من أكثر من ثلاثين شاحنة محملة بصهاريج للوقود وجرافات وسيارات رباعية الدفع إضافة الى شاحنات مغلقة تحمل مواد لوجستية، وتتجه القافلة للقواعد الأمريكية في الحسكة وشرق ديرالزور.

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

المصدر: RT