بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس تنشر صورة محتال جمع تبرعات ضخمة بدعوى ترميم كنيسة القيامة

حذرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس والشرق الأدنى، من "نصاب ينتحل اسم وصفة راهب لجمع تبرعات من الأقباط بدعوى ترميم كنيسة القيامة بالأراضي المحتلة".

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وقال مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، الأنبا أنطونيوس، "تحذر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس والشرق الأدنى من التعامل مع شخص ينتحل اسم الراهب القمص مينا الأورشليمي، ويقوم بجمع تبرعات باسم القدس بدعوى ترميم كنيسة القيامة، وحصل على مبالغ كبيرة من البعض خاصة في صعيد مصر، وأن معه وثائق رسمية مزورة تثبت اسمه المزور".

وأضاف الأنبا أنطونيوس "مع العلم بأن الراهب مينا الأورشليمي الحقيقي أوفدته البطريركية للخدمة في العاصمة العراقية بغداد منذ 13 عاما ولم يذهب للصعيد منذ عامين ولم يقم بجمع تبرعات مطلقا باسم البطريركية في القدس".

واختتم مطران القدس والشرق الأدنى: "لذا وجب التنبيه والتحذير بعدم التعامل مع هذا الشخص نهائيا، ونرجو من يراه أن يبلغ عنه الجهات الأمنية لأخذ الإجراءات القانونية ضده".

ونشر الأنبا أنطونيوس، صورة النصاب بالإضافة إلى صورة للراهب الحقيقي، في إطار التنبية والتحذير.

المصدر: الوطن المصرية