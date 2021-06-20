الشرطة الإسرائيلية تنفذ اعتقالات في بلدة فلسطينية داخل الخط الأخضر بعد صدامات عنيفة

نفذت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في بلدة دير الأسد الواقعة في منطقة الشاغور بالجليل، بعد اندلاع اشتباكات بين المواطنين وقوات الأمن هناك.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد أنها اعتقلت 11 شخصا، ضمن سلسلة مداهمات نفذتها الليلة الماضية، بتهمة الاعتداء على ضباط، ومن المتوقع أن تنفذ المزيد من الاعتقالات لاحقا.

واندلعت صدامات عنيفة في دير الأسد مؤخرا بعد وصول قوة للشرطة الإسرائيلية إلى حفل زفاف بعد ورود أنباء عن إطلاق نار فيه.

وأصيب أحد سكان القرية بجروح خطيرة جراء هذه الصدامات، كما أكدت الشرطة تعرض أربعة من ضباطها لجروح طفيفة، بالإضافة إلى إضرام النار في سيارتين شرطيتين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"