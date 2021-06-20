الجيش اللبناني: زورقان إسرائيليان اخترقا المياه الإقليمية وأحدهما ألقى قنبلة مضيئة

أعلن الجيش اللبناني، تسجيل خرق بحري من قبل زورقين إسرائيليين خلال اليومين الماضيين، ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل منطقة رأس الناقورة.

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وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "بتاريخ 18 يونيو 2021 الساعة 18:55 (بالتوقيت المحلي)، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 314 مترا ولمدة 5 دقائق".

وأضاف: "بتاريخ 19 يونيو 2021، الساعة 04:13، أقدم زورق معاد مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 333 مترا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه المذكورة".

وأشار الجيش اللبناني إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"