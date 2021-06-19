مفتي مصر يدعو لإصدار تشريع قانوني لإبعاد غير المتخصصين عن الفتوى

أكد مفتي مصر شوقي علام أن "البشرية تعيش الآن عصر التخصص ولا يليق بأي حال من الأحوال أن يكون هناك طبيب أو محام أو مهندس ولا يكون له تصريح خاصة من نقابة تابع لها".

وقال إن "الفتوى والإفتاء هي صناعة وخبرة وتحتاج إلى قدر كبير جدا من العلم الغزير، وأيضا تحتاج أن يدرك المفتي الأدلة الشرعية بجوانبها المختلفة والواقع بأبعاده المختلفة وتعقيداته في الوقت الحاضر".

وأوضح أن "الفتوى هي صنعة وتحتاج إلى تصريح وإذن ولا يجب دخول شخص غير متخصص في هذا المجال".

وأكد أن "كل الأعمال الإرهابية على مستوى العالم، والتي تنفذها المجموعات الإرهابية تجد من ورائها من يبيح أو يشرع لها".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT