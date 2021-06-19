وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده لسيادة ليبيا ويدعو لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده لسيادة ليبيا، داعيا إلى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، عقب مباحثات بين الجانبين في القاهرة، إنه "تباحث مع المنقوش تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على تعزيز العلاقات ودعم مصر المسار السياسي في ليبيا".

وشدد على دعم مصر لسيادة ليبيا وأهمية إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري"، داعيا إلى "إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".

ولفت إلى أنه "تم تناول التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين وأهمية إنجاحه".

المصدر: "اليوم السابع"