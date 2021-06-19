مصر.. 80 حكما قضائيا و102 محضر ضد "مستريح المنوفية الجديد"

كشف مصدر أمني مصري تفاصيل إلقاء القبض على مستريح المنوفية الجديد، الذي استولى على نحو نصف مليار جنيه بخداع عدد كبير من المواطنين في قرية شبين الكوم.

وحسب المصدر، أدعى المتهم أنه يقوم بتوظيف أموال الضحايا، في مقابل أرباح كبيرة يقدمها للمواطنين لاصطياد عدد كبير منهم، مؤكدا أن "المتهم محرر ضده محاضر كثيرة في قرية شبين الكوم".

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أن "المتهم محرر ضده 102 محضر ولا يزال يحرر البعض ضده محاضر"، مؤكدا أن المتهم صدر بحقه 80 حكما قضائيا في قضايا نصب مختلفة، وأنه كان مالكا لإحدى شركات الدعاية والإعلان في شبين الكوم، واتخذ من الشركة غطاء لأعماله غير القانونية والنصب على المواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على المتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، وإجراء التحريات اللازمة لتحديد مكان هروب المتهم من مكان لآخر.

ونجح المتهم في جمع مبالغ مالية قدرت السلطات المصرية قيمتها بـ500 مليون جنيه، وبمواجهته بالمحاضر والتهم المنسوبة له، أقر بارتكاب الوقائع.

المصدر: RT