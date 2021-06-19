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انطلاق مراسم فعاليات "عام التبادل الإنساني" بين روسيا ومصر (صور+فيديو)

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انطلاق مراسم فعاليات
AP
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جرت في العاصمة المصرية القاهرة أمس الجمعة مراسم الإطلاق الرسمي لـ"عام التبادل الإنساني" بين روسيا ومصر.

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وشارك قادة كثر من الهيئات المصرية الحكومية وفنانون بارزون وممثلو دوائر الأعمال والمجتمع العلمي وعامة من الجمهور وصحفيون ودبلوماسيون في المراسم الافتتاحية التي جرت في أوبرا القاهرة.

ورحبت أولغا ياريلوفا، نائبة وزير الثقافة لروسيا الاتحادية، وجيورجي بوريسنكو، السفير الروسي في مصر، بضيوف الحفل، وأشار المتحدثون إلى وجود الجاذبية المتبادلة طويلة الأمد بين روسيا ومصر، وإلى الاهتمام المشترك بتوسيع العلاقات الثقافية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.

انطلاق مراسم فعاليات
RT

وشاركت في الحفل فرقة الرقصات الأكاديمية الحكومية الروسية المشهورة "بيروزكا" التي وصلت إلى القاهرة خصيصا للمشاركة في مراسم إطلاق "عام التبادل الإنساني" بين روسيا ومصر.

ومن المتوقع أن تتضمن الفعالية برنامجا واسعا يهدف إلى تعريف المصريين بالثقافة الروسية.

انطلاق مراسم فعاليات
RT

وقد بدأ عام التبادل الإنساني في عام 2020 ولكن تم تأجيله بسبب وباء فيروس كورونا، ورغم ذلك جرى عدد من الحفلات الموسيقية في إطاره في العام الماضي بما في ذلك الحفلات الموسيقية المباشرة عبر الإنترنت والمعارض والتماثيل المسرحية والموائد المستديرة.

وجرت في القاهرة المراسم الافتتاحية لنصب تذكاري لراقصة الباليه الروسية العظيمة آنا بافلوفا وتماثيل نصفية لرائد فضاء الأرض الأول يوري غاغارين والشاعر السوفيتي البارز رسول جامزاتوف.

انطلاق مراسم فعاليات
RT

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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