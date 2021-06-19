بوريل: لدينا الموارد لمساعدة لبنان لكن يجب أن تطبق الاصلاحلات لنبدأ بذلك

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إنه أطلق رسالة صارمة لكل المسؤولين اللبنانيين، مؤكدا أن هناك موارد لمساعدة لبنان لكن يجب أن تطبق الإصلاحات أولا.

وأعرب بوريل عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا، عن تضامنه ودعمه للجيش اللبناني، وقلقه حيال لبنان.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بدوره في تقديم الدعم المستمر المباشر للشعب اللبناني.

ودعا بوريل القادة في لبنان إلى ضرورة أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يشكلوا حكومة، وقال: "نحن مستعدون لمساعدة الشعب اللبناني، وفي حال لم يتم حل الأزمة سنعتمد خيارات أخرى ونأمل أن لا نضطر لذلك".

وأضاف: "العقوبات على الطاولة نناقشها وآمل أن لا يتخد قرار بشأنها".

واعتبر بوريل أن الأزمة التي يواجهها لبنان ناتجة عن سوء الاإدارة وليس سببها وجود النازحين.

وشدد المسؤول الأوروبي في أول زيارة له إلى بيروت، على أن الانتخابات النيابية يجب أن تحصل في موعدها.

المصدر: RT

عمر الصلح - بيروت