وزارة البيئة المصرية: ضم محميتي وادي الحيتان ورأس محمد للقائمة الخضراء

أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ضم محميتي وادي الحيتان ورأس محمد للقائمة الخضراء، باعتبارهما محميتين تتمتعان بإدارة وصيانة مستمرة.

وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع بمجلس النواب، أنه تم الترويج لهذا القرار الدولي عبر حملة "ايكو إيجبت"، مؤكدة أن "المحميتين شهدتا منذ الترويج لهذا القرار زيادة في أعداد الزوار".

وبينت أن الملف البيئي في مصر تطور بشكل كبير خلال الـ7سنوات الماضية، مشيرة إلى أن "الحكومة استطاعت عمل دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة القطاعات، كما تزايد الاهتمام بالبعد البيئي، بموافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT