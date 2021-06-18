مستشار السيسي يتحدث عن الموجة الرابعة لكورونا في مصر

اعتبر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية أن الجزم بدخول مصر موجة رابعة من فيروس كورونا، استباق للأحداث.

وأضاف: "لا نستطيع استباق الأحداث حول الموجة الرابعة ونستطيع تحديد ما إذا كان هناك موجة رابعة من كورونا أم لا".

وتابع: "نتابع يوميا مستوى العالم مع الإجراءات التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة من ظهور سلالات جديدة".

وأكد أن السلالات المتحورة جعلت مصر تطبق وتهتم بالإجراءات الاحترازية على مستوى الدولة خاصة في الموانئ المصرية سواء البحرية أو الجوية للحد من وصول أي أنواع أخرى من الفيروسات.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية وحملة التطعيمات كان لهما آثار إيجابية في المساهمة للحد من انتشار الفيروس"، مردفا بالقول: "مازلنا في حاجة لاتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد للحد من انتشار الفيروس بشكل عام".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، أن السلالة الهندية من فيروس كورونا "دلتا"، أصبحت مهيمنة في جميع أنحاء العالم بسبب السهولة الكبيرة في انتقاله بين الأشخاص.

المصدر: وكالات