مركز المصالحة الروسي يرصد 34 انتهاكا في إدلب بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 34 انتهاكا من جانب المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له يوم الجمعة، إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا نفذوا 21 عملية قصف في محافظة إدلب و6 عمليات في محافظة اللاذقية و5 عمليات في حماة وعمليتين في حلب.

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وفي وقت سابق، ذكر المركز الروسي أن الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة نقلت عناصرها ومدرعات إلى قريتين داخل محافظة إدلب، وتم تكثيف الهجمات ضد مواقع القوات السورية انطلاقا منهما.

وأشار المركز الروسي إلى أن القوات الحكومية السورية رصدت ارتفاعا في عدد الهجمات التي تتعرض لها مواقعها.

المصدر: نوفوستي+RT