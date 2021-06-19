خبير مصري: تعثر الملء الثاني لسد النهضة سببه مشاكل هندسية

أكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة عباس شراقي، أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي يتعثر بسبب مشاكل هندسية في السد، وهذا أمر داخلي بالنسبة لإثيوبيا.

وأضاف شراقي أن تعثر إثيوبيا أو نجاحها أمر هندسي، وكل ما نرجوه الآن هو العودة للمفاوضات وتوقيع اتفاق عادل للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

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وتابع قائلا على هامش مؤتمر "المجتمع المدنى وبناء الوعي تحديات اللحظة الراهنة"، الذي نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن الملء الثاني ليس له أي تأثير على المواطن المصري، سواء كانت الكمية كبيرة أو قليلة.

وأوضح أن الحكومة في طريقها لمعالجة هذه المشكلة، أما بالنسبة للمواطن المصري فلا يوجد أي قلق على المياه، فالسد العالي بخير ولا توجد به مشكلة.

وذكر أن الأمر من الناحية المائية مستقر تماما، فمصر منذ أيام محمد علي أقامت المشروعات التي تجعل المواطن المصري مطمئنا، وهذا الاطمئنان ناقشناه في المؤتمر، والقلق المصري طبيعي ولكن يجب أن يكون قلقا صحيا وليس قلقا مرعبا.

وتابع: "لن يحدث أبدا أن يعطش مواطن مصري، ولن يتوقف إيراد الأراضي الزراعية، ونحن في أمن مائي بسبب ما تنفذه الدولة من مشروعات وعلى رأسها مشروع السد العالي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية