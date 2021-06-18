سفارة هولندا بالقاهرة: هناك 97,002 طفل لاجئ في مصر من جنسيات مختلفة

ذكرت سفارة هولندا بالقاهرة أن هناك 97,002 طفل لاجئ في مصر من جنسيات مختلفة، منهم4,067 انفصلوا عن ذويهم وليس لديهم من يرعاهم.

وتساءلت السفارة، ماذا يمكن للمصريين أن يفعلوه لأجل هؤلاء الأطفال لكي تصبح حياتهم أفضل؟

وتحت شعار (اختلافنا مش بيفرقنا) تبنت السفارة هذه الحملة بدعم من برنامج آفاق"PROSPECTS"، وهو شراكة بين سفارة هولندا ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويونيسف.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT