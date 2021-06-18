مسؤول تونسي: "سعيّد صدمني ومهما كان الشخص لن نتسامح ولن نسكت"

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الحوار الوطني صدمه، وأنه "مهما كان الشخص لن نتسامح معه ولن نسكت عليه".

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وتحدث الطبوبي في برنامج "تونس اليوم" على قناة الحوار التونسي مساء اليوم الجمعة، عن تعكر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، قائلا إن ''المفتاح السياسي هو مفتاح جميع قضايا البلاد''.

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وأضاف أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الحوار الوطني صدمه، وتابع: "رئيس الدولة تكلم عن حوار وطني غير وطني ومرتبط بأجهزة خارجية، في حين أن أشخاصا سهروا طويلا من أجله ونجحنا فيه وجنبنا البلاد ما لا يحمد عقباه.. ولذلك أقول اليوم أنه مهما كان الشخص لا يمكن أن نتسامح معه ولا أن نسكت عليه''.

المصدر: "موزاييك أف إم"