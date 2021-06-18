الإمارات تمنح إقامتها الذهبية لمخرج مصري مشهور

أعلن المخرج المصري محمد سامي حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات، بعد توافر كافة الشروط التي تخوله الحصول على مثل هذه الإقامة.

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وقال الفنان المصري في منشور على صفحته في "إنستغرام": "كل الشكر والاحترام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلي الدعم الدائم للمبدعين وأهل الفن وعلي الاهتمام بتطور الفن العربي وانتشاره عالميا، تحية من القلب إلي هذه البلد العظيمة الجميلة ودائما في تطور وازدهار وأمان هي وبلدي العظيمة مصر".

يذكر أن العديد من المشاهير قد حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات، بينهم محمد رمضان، ونجوى كرم، وراغب علامة، وناصيف زيتون، ونيللي كريم، وقصي خولي، ومروان خوري، وهاني شاكر، وغيرهم من النجوم.

والإقامة الذهبية التي بدأت الإمارات منحها منذ 2019، تمتد لخمس أو عشر سنوات، وتجدد تلقائيا عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل "المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT