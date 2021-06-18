نائبة وزير الثقافة الروسي: بلادنا ومصر تتمتعان بإمكانات كبيرة

أشادت نائبة وزير الثقافة الروسي أولغا ياريلوفا بالعلاقات بين روسيا ومصر، لافتة إلى تمتع البلدين بإمكانات كبيرة لتطوير التواصل الثقافي بينهما.

جاء ذلك في تصريحات لياريلوفا اليوم الجمعة، خلال الاجتماع المشترك الافتتاحي للجنة التنظيمية المنسقة لفعالية عام التبادل الإنساني الروسي المصري.

وقالت ياريلوفا: "مثل هذا العمل الواسع النطاق، وهو التعاون الإنساني عبر السنوات بين بلدينا، سيسمح بإرساء أساس قوي وضمان وتيرة إيجابية لتنمية العلاقات الروسية المصرية".

وأضافت أن "العام الإنساني الروسي المصري سيكون منصة انطلاق رائعة لتنفيذ المبادرات الثنائية الأكثر جرأة"، مؤكدة أن مجال المتاحف والمكتبات هو أكثر المجالات الواعدة.

🇷🇺🇪🇬 استضافت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة 18 يونيو الجاري، نائبة وزير الثقافة الروسي أولغا ياريلوفا، والوفد المرافق لها فى زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار فعاليات عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا 2021/2022. #روسيا_مصرpic.twitter.com/yDkvLtkOGm — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) June 18, 2021

واقترحت ترتيب الحوار بين المكتبات الروسية والمصرية، ليتمكن الخبراء من مناقشة ترجمة الأعمال الأدبية البارزة في البلدين.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري محمود طلعت بصفته رئيسا مشاركا للجنة المنظمة لهذا الحدث، على أهمية تعزيز وبناء تعاون مثمر في المسار الإنساني بين روسيا ومصر.

وقال: "الهدف الرئيسي لهذا العام هو إرساء قاعدة صلبة من الاتصالات الثنائية بين المنظمات الإنسانية بحيث يمكن للشركاء من روسيا ومصر، بعد التعرف على بعضهم البعض، التخطيط لمشاريع إبداعية مشرقة من شأنها المساعدة في التقريب بين شعوب العالم والسماح لإلقاء نظرة أعمق على أغنى التراث التاريخي والثقافي لبعضهما البعض".

المصدر: المصري اليوم