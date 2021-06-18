رئيس الوزراء الفلسطيني يوعز بإلغاء الاتفاق وإرجاع جرعات اللقاحات التي استلمتها من إسرائيل

أعلنت الحكومة الفلسطينية مساء يوم الجمعة إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل لقاحات "فايزر" بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز لوزيرة الصحة مي الكيلة بإلغاء الاتفاق وإرجاع جرعات اللقاحات من إسرائيل.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل والمقدرة بـ 90 ألف جرعة، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق".

وتابع قائلا: "وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل".

وأضاف ملحم أن رئيس الوزراء أكد رفض الحكومة تلقّي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقا.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة قد أفادت بأن الطواقم المختصة في وزارة الصحة وجدت أن اللقاحات التي تسلمتها من إسرائيل لم تكن مطابقة للمواصفات، لذلك قررت الحكومة إعادتها.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية