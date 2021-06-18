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"الصليب والهلال الأحمر الدولي" يدعو إلى الانتقال إلى "دعم سبل العيش في سوريا"

أخبار العالم العربي

Reuters
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قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إن المساعدات لسوريا تتحول لمشاريع لمساعدة العائلات على الزراعة وتربية الأغنام وإيجاد سبل كسب العيش وسط عمليات إعادة بناء الاقتصاد.

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وقال الأمين العام للاتحاد جاجان شاباجين في جنيف بعد عودته من جولة في حمص ودوما، إن "الوقت قد حان لتجاوز العمل الإنساني المباشر المتمثل في توفير الغذاء والأدوية رغم أن ذلك سيستمر".

وأضاف: "نريد أن نبدأ الانتقال نحو دعم سبل العيش".

وتابع: "ذهبت لرؤية المستشفى في دوما، ولم من يتبق شيء سوى أعمدة صغيرة للغاية لما كان يستخدم في السابق بوابة للمستشفى".

وأضاف أن "السكان يبنون مستشفى بطاقة استيعابية 40 سريرا ويسعون للحصول على المعدات الطبية في صورة تبرعات بدلا من الأموال النقدية" مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل مع الهلال الأحمر العربي السوري.

وأضاف أن الهلال الأحمر العربي السوري والاتحاد الدولي قدما البذور والأغنام إلى 15 عائلة ريفية، وحوالي 100 شخص في دير بعلبة في حمص.

وتابع: "فقط بمضخة مياه غاطسة وألواح شمسية تمكنت هذه العائلات من تحويل أراضيها إلى أرض زراعية منتجة، حصلوا للتو على محصول جيد جدا من القمح ورأيتهم وهم يزرعون البطاطس".

المصدر: رويترز

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