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رغد صدام حسين تصف شقيقها الراحل عدي بـ"البطل المقدام" (صورة)

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رغد صدام حسين تصف شقيقها الراحل عدي بـ
RT / Twitter
رغد صدام حسين
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احتفلت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يوم الجمعة بذكرى ميلاد شقيقها الراحل عدي.

وشاركت رغد صدام حسين صورة نادرة لها مع شقيقها عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وقالت معلقة على الصورة: "نتذكرك في هذا العام وكل عام، إلى جنات الخلد أيها البطل المقدام، مع شهداء العراق وفلسطين الأبطال ومع الصديقين".

وولد عدي صدام حسين في 18 يونيو عام 1964، وقتل في معركة مع القوات الأمريكية لدى غزو العراق عام 2003.

وفي مارس الماضي، حرصت رغد صدام حسين على نفي صحة صورة متداولة لفتاة من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، والتي رافقها مزاعم بأنها ابنة شقيقها الراحل عدي صدام حسين.

وأكدت لمتابعيها على موقع "تويتر" أن الحساب المنسوب لابنة شقيقها ونشرت فيه الصورة، مزور.

كما أكدت في شهر فبراير الماضي، أنه ليس لديها أخ غير شقيق.

المصدر: RT + وكالات

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