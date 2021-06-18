رغد صدام حسين تصف شقيقها الراحل عدي بـ"البطل المقدام" (صورة)

احتفلت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يوم الجمعة بذكرى ميلاد شقيقها الراحل عدي.

وشاركت رغد صدام حسين صورة نادرة لها مع شقيقها عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وقالت معلقة على الصورة: "نتذكرك في هذا العام وكل عام، إلى جنات الخلد أيها البطل المقدام، مع شهداء العراق وفلسطين الأبطال ومع الصديقين".

نتذكرك في هذا العام وكل عام ،، الى جنات الخلد ايها البطل المقدام. مع شهداء العراق وفلسطين الابطال. ومع الصديقين..#عدي_صدام_حسينpic.twitter.com/PSF1ZM0LtV — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) June 18, 2021

وولد عدي صدام حسين في 18 يونيو عام 1964، وقتل في معركة مع القوات الأمريكية لدى غزو العراق عام 2003.

وفي مارس الماضي، حرصت رغد صدام حسين على نفي صحة صورة متداولة لفتاة من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، والتي رافقها مزاعم بأنها ابنة شقيقها الراحل عدي صدام حسين.

وأكدت لمتابعيها على موقع "تويتر" أن الحساب المنسوب لابنة شقيقها ونشرت فيه الصورة، مزور.

كما أكدت في شهر فبراير الماضي، أنه ليس لديها أخ غير شقيق.

المصدر: RT + وكالات