الأمن العراقي يقبض على أجنبيين يزاولان مهنة الطب بلا شهادة جامعية

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق القبض على أجنبيين يمارسان مهنة الطب دون شهادة جامعية وموافقات رسمية.

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وقال الجهاز إنه "استمرارا لجهود جهاز الأمن الوطني الرامية إلى مراقبة وتفتيش عمل الصيدليات والعيادات الطبية المخالفة، وبناء على المعلومات الواردة عبر الخط الساخن 131 تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على متهم لا يحمل الجنسية العراقية يمارس مهنة طب الأسنان دون شهادة علمية وموافقات رسمية".

وأضاف أنه "في عملية أخرى تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف الأشرف وبعد استحصال الموافقات القانونية من إلقاء القبض على متهم آخر لا يحمل الجنسية العراقية ينتحل صفة طبيب يعمل بدون شهادة جامعية وموافقات وزارة الصحة".

وأشار البيان إلى أنه "دونت أقوالهما أصولا، وتمت إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما".

المصدر: "السومرية نيوز"